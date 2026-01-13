Reparto prevenzione crimine il Sap | Verso una chiusura di fatto per mancanza di personale

Il Reparto prevenzione crimine di Lecce si trova di fronte a potenziali difficoltà operative a causa della carenza di personale, come evidenziato dal Sindacato autonomo di polizia (Sap). La situazione solleva preoccupazioni sulla continuità delle attività e sulla sicurezza nel territorio. Il Sindacato chiede chiarimenti e interventi concreti per garantire il funzionamento del reparto e la tutela della sicurezza pubblica.

LECCE – Apprensione per il futuro del Reparto prevenzione crimine salentino: il Sindacato autonomo di polizia chiede risposte. "I recenti piani di distribuzione del personale della Polizia di Stato, predisposti dal Dipartimento della pubblica sicurezza, compreso l'ultimo relativo al corrente mese.

ALLARME RPC San Severo, Vigilante (SAP): “Una lenta agonia che rischia di portare alla chiusura” - Tra le criticità segnalate figurano i trasferimenti di numerosi operatori verso altre sedi senza un adeguato ricambio. statoquotidiano.it

Potenza, Reparto Prevenzione Crimine a rischio chiusura? - Sembrava che il peggio fosse passato con il “dietrofront” del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sulla chiusura del Reparto Prevenzione Crimine (RPC) Basilicata lo scorso febbraio. basilicata24.it

Telesveva. . San Severo, la dura denuncia del Sap: “Il Reparto di Prevenzione Crimine rischia di chiudere. E’ gravissimo che ciò accada nel territorio della Quarta Mafia” #puglia #foggia #sansevero #chiusura #sap #protesta #reparto #sicurezza #attualità - facebook.com facebook

La lenta agonia del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo: perché rischia di scomparire x.com

