Prof Schettini smentisce il Grande Fratello Vip | Mi hanno chiamato ho detto subito no

Il professore Schettini ha ufficialmente smentito di aver accettato di partecipare al Grande Fratello Vip. Dopo aver ricevuto la proposta, ha subito rifiutato, chiarendo di non voler entrare nel reality. La voce che lo indicava tra i concorrenti aveva iniziato a circolare, alimentando speculazioni sui social e sui siti di gossip. Schettini ha deciso di mettere fine alle voci, confermando di non essere interessato a questa esperienza.

Una voce rimbalzata da un giornale all’altro, poi esplosa sui social, fino a trasformarsi in un caso. A fare chiarezza è stato lo stesso prof Schettini, intervenuto direttamente per smentire le indiscrezioni sulla sua presunta partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip. “Mi hanno chiamato, ma ho detto subito no”. Secondo quanto circolato online, il professore non avrebbe ancora sciolto le riserve sulla partecipazione al reality per presunti motivi personali. Una ricostruzione che lui stesso definisce scorretta. “È vero che sono stato chiamato per partecipare al Grande Fratello Vip, ma io ho detto immediatamente di no. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Prof Schettini smentisce il Grande Fratello Vip: “Mi hanno chiamato, ho detto subito no” Approfondimenti su Prof Schettini Grotta "Quando mi ha chiamato la Samb ho detto subito sì" Il nuovo acquisto della Samb, Marco Piccoli, ha esordito con entusiasmo dopo aver accettato immediatamente l’offerta del club rossoblù. Fiorello chiama Corona e spunta il figlio Thiago: “Mi ha detto che vuole fare il provino per il Grande Fratello VIP” Un episodio sorprendente scuote l’atmosfera dello show: Fiorello in diretta chiama Corona, e tra battute e rivelazioni spunta il desiderio di Thiago di entrare nel mondo dello spettacolo, con un provino per il Grande Fratello VIP. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Prof Schettini Grotta Prof Schettini smentisce il Grande Fratello Vip: Mi hanno chiamato, ho detto subito noIl nome del Prof Schettini rimbalza ovunque, ma lui rompe il silenzio. Smettiamo di credere a tutto quello che leggiamo in rete. urbanpost.it Ci vorrebbe un prof come Vincenzo Schettini in ogni scuola, fantastico - facebook.com facebook

