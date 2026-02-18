‘Schengen militare’ per difendere l’Europa il commissario Ue Kubilius | via la burocrazia

Il commissario Ue Kubilius ha annunciato un piano militare per proteggere l’Europa, facendo riferimento al corridoio di Suwa?ki come esempio di vulnerabilità. La decisione nasce dopo crescenti minacce provenienti dalla regione, che coinvolgono anche esercitazioni militari russe vicino ai confini baltici. Kubilius propone di semplificare le procedure burocratiche per rafforzare la presenza europea e garantire una risposta più rapida in caso di crisi. La proposta mira a creare una rete di difesa più efficace lungo questa strettoia strategica tra Polonia e Lituania.

Roma, 18 febbraio 2026 – Il corridoio di Suwa?ki è una stretta fascia di territorio lunga circa 65 chilometri tra Polonia e Lituania che collega i Paesi baltici al resto dell’Ue e della Nato. È considerato un punto strategico vulnerabile perché separa l’enclave russa di Kaliningrad dalla Bielorussia e, in caso di crisi, potrebbe essere un obiettivo chiave per isolare Estonia, Lettonia e Lituania. Kubilius ha collegato il tema alla guerra in Ucraina e a un passaggio del recente discorso di Volodymyr Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera della scorsa settimana. “Quando penso alla mobilità militare, mi viene in mente qualcosa che il presidente Zelenky ha detto nel suo stimolante discorso tenuto a Monaco sabato scorso”, ha affermato l’ex premier lituano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'Ue pensa a una Schengen militare per prepararsi alla guerra. Ma molte infrastrutture strategiche sono in mano a potenze straniere

Alla difesa europea in Groenlandia manca la Schengen militare

