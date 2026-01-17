alla difesa europea in groenlandia manca la schengen militare

La questione della difesa europea in Groenlandia si scontra con l’assenza di una presenza militare di Schengen. Mentre Donald Trump ha commentato ironicamente sulla difesa dell’isola, sottolineando l’assenza di strutture militari, le recenti dichiarazioni indicano l’importanza strategica della Groenlandia per la sicurezza nazionale. La situazione evidenzia la complessità di garantire la sicurezza in una regione di crescente interesse geopolitico, senza un quadro militare condiviso a livello europeo.

“La difesa della Groenlandia? Due slitte trainate dai cani”, ha detto Donald Trump, per poi tornare ieri sul piede di guerra (finanziaria): “Abbiamo bisogno dell’isola per la sicurezza nazionale. Potrei imporre dazi a chi non sostiene il piano ”. Gli europei hanno risposto, per ora cautamente. La foto dei soldati francesi in Groenlandia che, appena atterrati, salgono su un bus turistico con scritto “Escursioni Groenlandia” può sembrare una gag involontaria ma rivela molto di più. Prima di mandare uomini e bandiere serve un piano per spostare truppe e asset militari. E l’Ue oggi quel piano lo sta ancora costruendo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

«L'Europa con Copenaghen per tutelare la Groenlandia». Poi von der Leyen spinge sulla «strategia di sicurezza»; Nato sotto stress | Trump è il problema, ma la vera sfida della difesa è europea; Il premier groenlandese: «Ci difende la Nato»; Ucraina: Magi, su Kiev e Groenlandia Meloni appalta politica estera Italia a Trump.

