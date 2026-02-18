Donatella D’Amico, direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, ha criticato duramente la proposta di schedare gli insegnanti, annunciando che non tollererà alcun indottrinamento politico nelle scuole. La dirigente ha definito l’idea di identificare i docenti di sinistra come un metodo sbagliato e dannoso, sottolineando che la scuola deve rimanere un luogo libero da etichette ideologiche. L’iniziativa di Azione Studentesca, un movimento di destra, ha scatenato questa reazione, in quanto mira a segnalare i professori secondo appartenenze politiche. D’Amico ha

"La schedatura degli insegnanti non è sicuramente la strada ideale per migliorare la scuola ". Non ha dubbi, e non ne lascia trasparire alcuno, la direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Donatella D’Amico: sull’iniziativa di Azione Studentesca, un movimento di destra, tesa a segnalare i cosiddetti "prof di sinistra" la sua condanna è totale. Un fenomeno nato alcune settimane fa in Friuli Venezia Giulia e che in pochi giorni si è diffuso nel resto del Paese. Per ora le Marche sembrano non essere state toccate da questa iniziativa ritenuta da molti, compresa la direttrice dell’Usr delle Marche, assai preoccupante: "Mi sono mossa contattando tutte le nostre quattro sedi provinciali (Ascoli e Fermo a livello di istituto scolastico provinciale sono unite, ndr) per capire se ci fossero stati segnali dell’iniziativa di Azione Studentesca, ma con dati aggiornati a questa mattina (ieri, ndr) posso dire di no. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Schedatura ideologica dei prof: "Fuori ogni tipo di indottrinamento. Non permetterò che arrivi anche qui"

