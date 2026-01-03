Rifiuti non raccolti e mastelli in strada per giorni durante le feste La rabbia dei residenti

Durante le festività natalizie, a Latina si sono verificati ritardi nella raccolta dei rifiuti, con mastelli lasciati in strada per più giorni. Questa situazione ha generato disagi tra i residenti, evidenziando criticità nel servizio di gestione dei rifiuti durante periodi di maggiore affluenza. La problematica, ormai consolidata, richiede un’attenzione particolare per garantire un servizio efficiente anche durante le festività.

