La Ferrari SF-26 si distingue per un design aerodinamico accurato, con particolare attenzione alle pance e al cofano caratterizzato da dettagli seghettati. Questo modello combina raffinatezza e prestazioni estreme, riflettendo l’impegno nel migliorare l’efficienza aerodinamica. Analizziamo i principali elementi che rendono questa monoposto un esempio di precisione tecnica e innovazione nel mondo della Formula 1.

La Ferrari ha svelato le forme della nuova SF-26, la monoposto con cui la Scuderia affronterà la stagione 2026, caratterizzata dall’amplissima rivoluzione regolamentare a livello di aerodinamica e di power unit. Le prime immagini della SF-26, rivelano, sebbene sia corretto considerare l’attuale versione, di transizione, rispetto a quella che vedremo a Melbourne in occasione della prima gara, già alcuni elementi distintivi del progetto. Non solo l’adozione dello schema push rod all’avantreno così come al retrotreno, abbandonando dunque davanti, lo schema pull rod che sulla SF-25 non ha mai dato il feeling di guida corretto ai piloti per quanto riguardava l’inserimento in curva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ali, aerodinamica e quel cofano seghettato: perché la nuova Ferrari SF-26 è raffinata ed estrema

Ferrari, svelata la nuova monoposto SF-26Scuderia Ferrari ha presentato la nuova monoposto SF-26, che prenderà parte al campionato di Formula 1 del 2026.

LIVE alle 11.30: la presentazione della nuova Ferrari SF-26Alle 11:30 a Fiorano, si terrà la presentazione ufficiale della nuova Ferrari SF-26, la monoposto che accompagnerà la squadra nella stagione 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

F1 2026: aerodinamica, sorpassi e verità sulla testata Ferrari in acciaio | Race Tech

Argomenti discussi: McLaren: i direttori tecnici spiegano i dilemmi del regolamento 2026; F1 2026, aerodinamica rivoluzionata: ecco come funzionano ali attive, fondo e diffusore; MotoGP, Yamaha M1 e Ducati Desmosedici: gemelle (non tanto) diverse; F1 - F1 2026, stop ali flessibili: la FIA impone blocchi meccanici.

La nuova aerodinamica: addio all’effetto suolo e le ali mobili diventano determinantiAnalisi: ecco come cambia l’aerodinamica con i nuovi regolamenti. Torna il fondo piatto, ma c’è una partita importante che si gioca sulle ali mobili ... formulapassion.it

F1 2026, aerodinamica rivoluzionata: ecco come funzionano ali attive, fondo e diffusoreAbbiamo analizzato i flussi CFD delle vetture 2026. In questa guida tecnica scopriamo cosa cambia davvero nel pacchetto aerodinamico ... msn.com

Analisi HAAS VF-26: doppio push-rod meccanico e pance "alla F1-75". Cosi il team americano con sede a Silverstone ha interpretato il 2026, mostrando una direzione aerodinamica diversa da quelle viste su Red Bull e Racing Bulls #AutoRacer #F1 x.com

“Quello che Elon Musk sa di aerodinamica e di resistenza in volo è pari a zero" https://www.dday.it/redazione/55992/ryanair-non-usera-starlink-aumenta-i-costi-e-musk-e-un-idiota-secondo-lad-della-compagnia - facebook.com facebook