Ecco i nuovi treni Circum De Gregorio | Più accessibilità meno posti solo per scelta progettuale

Questa mattina sono arrivati a San Giovanni a Teduccio i nuovi treni Stadler per la linea Circumvesuviana. Umberto De Gregorio, presidente di Eav, ha spiegato che i convogli sono più accessibili, anche se hanno meno posti a sedere rispetto ai modelli precedenti. La scelta deriva da una progettazione che punta a migliorare la fruibilità e l’uso del treno, senza però rinunciare alla comodità.

Arrivano oggi a San Giovanni a Teduccio i nuovi treni Stadler destinati alla linea Circumvesuviana. A commentare l’arrivo è il presidente di Eav Umberto De Gregorio, che chiarisce i punti più discussi legati alla configurazione interna dei convogli."I nuovi Stadler hanno 90 posti a sedere, 18 in.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su SanGiovanniATeduccio Now

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su SanGiovanniATeduccio Now

Argomenti discussi: Circumvesuviana, ecco il nuovo treno Stadler: prove in corso sulla linea Napoli-Baiano; Countdown Olimpiadi: ecco i sei nuovi treni in livrea a cinque cerchi; Ferrovia Valsugana, nuovi interventi di manutenzione: meno treni e tre corse sostituite da bus. Ecco cosa cambia; Lavori tra Rho e Gallarate: variazioni ai treni sulle linee Luino e Porto Ceresio, ecco i giorni.

Ferrovia Valsugana, nuovi interventi di manutenzione: meno treni e tre corse sostituite da bus. Ecco cosa cambiaTRENTO. A partire dal 23 di gennaio la circolazione sulla ferrovia Trento – Bassano del Grappa sarà parzialmente ridotta. A comunicarlo è Trentino Trasporti spiegando che la riduzione è necessaria per ... ildolomiti.it

Circum, sciopero e disagi. Nuovi treni: al via le proveLa giornata di ieri della Circumvesuviana si è aperta all’insegna dello sciopero, ma si è chiusa con numeri meno drammatici di quanto si temesse. In serata, ... ilmattino.it

Circumvesuviana, arrivano i nuovi treni Stadler. Consegnato il quarto convoglio, ma continuano le prove in linea: stop temporanei e bus sostitutivi - facebook.com facebook

Circumvesuviana, prove notturne per i nuovi treni EAV: test in linea per il primo convoglio Stadler x.com