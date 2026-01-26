Con auto rubata ignorano alt degli agenti e scappano Inseguiti e arrestati

Durante il Motor Bike Expo di Veronafiere, due persone hanno tentato di eludere i controlli, ignorando gli alt degli agenti e fuggendo a bordo di un'auto rubata. Dopo un inseguimento, sono state fermate e arrestate per furto aggravato. La vicenda si è conclusa con il sequestro del veicolo e sanzioni amministrative elevate per le violazioni del codice della strada.

L'arresto è stato eseguito dagli agenti della polizia locale durante un fine settimana di intenso lavoro, tra multe nell'ambito del Motor Bike Expo e incidenti stradali Non solo incidenti stradali, ma anche un arresto per furto aggravato e multe elevate durante la gestione del traffico e della sosta per il Motor Bike Expo di Veronafiere. Fine settimana di intenso lavoro per gli agenti della polizia locale di Verona. Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, gli operatori hanno rilevato una serie di sinistri che fortunatamente non hanno avuto gravi conseguenze. Si sono verificati alcuni scontri, ma soprattutto ci sono state delle fuoriuscite autonome causate da alta velocità, ebrezza e incapacità di guidare con asfalto reso viscido dalla pioggia.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su inseguiti auto In fuga sull’auto rubata dopo il furto al bar panetteria di Borgonovo: inseguiti scappano nei campi Portano via 300 pacchi di sigarette in una stazione di servizio e scappano con un'auto rubata: arrestati Durante la notte dell’Epifania, quattro giovani catanesi sono stati arrestati dopo aver sottratto circa 300 pacchi di sigarette in una stazione di servizio a Caltagirone. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Auto ariete contro il negozio di Fiumicino: ladri sradicano a serranda e si danno alla fuga Ultime notizie su inseguiti auto Argomenti discussi: Tenta la fuga su un’auto rubata, l’inseguimento in aperta campagna. Bloccato dalla polizia; Polizia intercetta auto rubata: fuga da film per mezz'ora, poi finisce nel canale; San Genesio, in fuga dalla Polizia su un furgoncino rubato: denunciato 58enne; Con la droga in auto ignora l'alt e fugge contromano. Tenta la fuga su un’auto rubata, l’inseguimento in aperta campagna. Bloccato dalla poliziaNei guai un uomo di 58 anni già noto alle forze dell’ordine. Dopo la fuga si è ribaltato ed è finito in un terrapieno ... msn.com Auto di lusso impantanata: i ladri avevano tentato (invano) il guado con la macchina rubataE' andata male agli autori del furto dell’Audi costretti ad abbandonarla nella foce. A dare l’allarme la Capitaneria di porto che non ha potuto non notare, all’alba, la macchina parzialmente sommersa ... msn.com Rubano un’auto a Etnapolis, tamponano la polizia: inseguiti e arrestati dopo una folle fuga. Due giovani di Biancavilla protagonisti di un furto e di una rocambolesca fuga per le vie di Catania. Leggi l'articolo: il LINK è tra i commenti - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.