Cadavere di una donna decapitata trovato nell’area ex Cnr a Sandicci

Da ilfattoquotidiano.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sandicci, vicino a Firenze, è stato scoperto il corpo senza vita di una donna, decapitata, nell’area dell’ex Cnr. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando alcuni passanti hanno notato un corpo esanime tra i cespugli. La polizia si è recata sul posto per le verifiche e ha avviato le indagini. Sul luogo sono stati trovati alcuni oggetti che potrebbero aiutare a ricostruire la vicenda. La scena inquieta ha attirato molti residenti della zona.

Il cadavere di una donna, decapitata, è stato ritrovato nell’ex area Cnr a Scandicci, alle porte di Firenze. Il corpo, a quanto si apprende, si trovava in un casolare disabitato in via Galileo Galilei. Sul posto sono intervenuti gli investigatori dei carabinieri e il Racis, cioè il reparto della Scientifica dell’Arma per i primi rilievi. Nel luogo del ritrovamento del cadavere è arrivato anche la magistrata della procura di Firenze, Alessandra Falcone, che coordinerà l’ inchiesta. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cadavere di una donna decapitata trovato nell8217area ex cnr a sandicci
© Ilfattoquotidiano.it - Cadavere di una donna decapitata trovato nell’area ex Cnr a Sandicci

Firenze, cadavere di una donna decapitata trovato nell’area dell’ex Cnr a Scandicci: scientifica sul postoA Scandicci, una donna decapitata è stata trovata morta all’interno di un edificio abbandonato dell’ex CNR.

Cadavere di donna nell’ex sede del Cnr: Scandicci, la tragica scoperta. Le indaginiUna donna è stata trovata senza vita nell’area dell’ex Cnr di Scandicci, un fatto che ha sconvolto la comunità locale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Stupinigi, il cadavere di una donna sepolto nel bosco. Il figlio: È in viaggio. Poi cambia versione; Ritrovato in un bosco il cadavere di una donna scomparsa, il figlio ha ammesso di averla uccisa; Ho sepolto mamma vicino alla Palazzina: il cadavere di Enrica Bardotti trovato a Stupinigi di Nichelino; Ritrovato nei boschi del Torinese il cadavere di una donna scomparsa.

cadavere di una donnaFirenze, cadavere di una donna decapitata trovato nell’area dell’ex Cnr a Scandicci: scientifica sul postoSecondo le prime notizie, il cadavere della donna giaceva all'interno di un edificio abbandonato nell'aria dell'ex sede del CNR ... fanpage.it

cadavere di una donnaTrovato cadavere di una donna decapitata a ScandicciIl cadavere di una donna è stato scoperto nell’ex area Cnr a Scandicci (Firenze). Sul posto il magistrato di turno della procura di Firenze, Alessandra Falcone, personale del 118 e carabinieri. In ... controradio.it