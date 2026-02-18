Cadavere di una donna decapitata trovato nell’area ex Cnr a Sandicci

A Sandicci, vicino a Firenze, è stato scoperto il corpo senza vita di una donna, decapitata, nell’area dell’ex Cnr. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando alcuni passanti hanno notato un corpo esanime tra i cespugli. La polizia si è recata sul posto per le verifiche e ha avviato le indagini. Sul luogo sono stati trovati alcuni oggetti che potrebbero aiutare a ricostruire la vicenda. La scena inquieta ha attirato molti residenti della zona.

Il cadavere di una donna, decapitata, è stato ritrovato nell'ex area Cnr a Scandicci, alle porte di Firenze. Il corpo, a quanto si apprende, si trovava in un casolare disabitato in via Galileo Galilei. Sul posto sono intervenuti gli investigatori dei carabinieri e il Racis, cioè il reparto della Scientifica dell'Arma per i primi rilievi. Nel luogo del ritrovamento del cadavere è arrivato anche la magistrata della procura di Firenze, Alessandra Falcone, che coordinerà l' inchiesta.