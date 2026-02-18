Firenze cadavere di una donna decapitata trovato nell'area dell'ex Cnr a Scandicci | scientifica sul posto

A Scandicci, una donna decapitata è stata trovata morta all’interno di un edificio abbandonato dell’ex CNR. La scoperta è avvenuta questa mattina, dopo che alcuni passanti hanno segnalato una presenza sospetta. La scientifica è già sul posto per raccogliere prove e cercare di capire cosa sia successo. La polizia sta indagando sulle cause di questo omicidio violento. La zona rimane isolata mentre gli inquirenti analizzano la scena del crimine. La notizia ha suscitato grande scalpore tra i residenti locali.

Secondo le prime notizie, il cadavere della donna giaceva all'interno di un edificio abbandonato nell'aria dell'ex sede del CNR. Viste le condizioni del cadavere, l'ipotesi è di omicidio.