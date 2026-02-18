Perché alle Paralimpiadi ci saranno bandiere e inni di Russia e Bielorussia | la decisione e le proteste

L’International Paralympic Committee ha deciso di permettere a dieci atleti provenienti da Russia e Bielorussia di partecipare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, portando bandiere e inni nazionali. La scelta deriva dalla volontà di coinvolgere gli atleti di questi paesi, nonostante le proteste di molte altre nazioni che chiedevano il divieto totale. Tra i partecipanti ci sono sei russi e quattro bielorussi, che gareggeranno sotto le rispettive bandiere durante le competizioni.

L’International Paralympic Committee (IPC)Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Russia e Bielorussia tornano con bandiera e inno autorizza dieci atleti, sei russi e quattro bielorussi, a gareggiare come delegazioni ufficiali. Protesta il Comitato paralimpico ucraino per la decisione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sospensione revocata: Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con inni e bandiereLa sospensione delle atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi è stata revocata, permettendo loro di partecipare nuovamente alla competizione.

Milano-Cortina, svolta alle Paralimpiadi: gli atleti russi e bielorussi potranno gareggiare con inni e bandiere nazionaliGli organizzatori delle Paralimpiadi di Milano-Cortina hanno deciso di permettere agli atleti russi e bielorussi di gareggiare con bandiere e inni nazionali, a causa delle pressioni di alcuni comitati sportivi e delle proteste dei loro rappresentanti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.