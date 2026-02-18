Perché alle Paralimpiadi ci saranno bandiere e inni di Russia e Bielorussia | la decisione e le proteste
L’International Paralympic Committee ha deciso di permettere a dieci atleti provenienti da Russia e Bielorussia di partecipare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, portando bandiere e inni nazionali. La scelta deriva dalla volontà di coinvolgere gli atleti di questi paesi, nonostante le proteste di molte altre nazioni che chiedevano il divieto totale. Tra i partecipanti ci sono sei russi e quattro bielorussi, che gareggeranno sotto le rispettive bandiere durante le competizioni.
Svolta dell'International Paralympic Committee (IPC): alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, sei atleti russi e quattro bielorussi potranno gareggiare con la propria bandiera nazionale e non saranno più «neutrali».