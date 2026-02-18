Il parlamento peruviano destituisce il presidente ad interim José Jerí

Il parlamento peruviano ha rimosso il presidente ad interim José Jerí il 17 febbraio, accusandolo di “inadeguatezza”. La decisione arriva in un momento di forte tensione politica, a soli due mesi dalle prossime elezioni presidenziali. José Jerí, che aveva assunto il ruolo dopo le dimissioni del predecessore, si trovava già sotto pressione da parte dei membri del Parlamento. La sua destituzione rischia di alimentare ulteriori proteste e di complicare il percorso verso le urne. La situazione politica nel paese resta molto instabile.

Il 17 febbraio il parlamento peruviano ha destituito il presidente ad interim di destra José Jerí per "inadeguatezza", acuendo l'instabilità politica del paese a due mesi dalle elezioni presidenziali. Il 18 febbraio i deputati eleggeranno il suo successore, che guiderà il paese fino all'insediamento del prossimo presidente il 28 luglio. Settimo capo dello stato in dieci anni, Jerí, entrato in carica poco più di quattro mesi fa, è stato destituito con 75 voti a 24, con tre astensioni. Jerí, 39 anni, ex presidente del parlamento, aveva preso il posto a ottobre di Dina Boluarte, destituita a sua volta in un contesto di forte aumento della criminalità.