Spaccio di stupefacenti | 13 misure cautelari anche per agrigentini
Un'importante operazione antidroga a Enna ha portato all'esecuzione di 13 misure cautelari, coinvolgendo anche cittadini di Agrigento. La squadra mobile ha agito su mandato del gip, smantellando un pericoloso spaccio di stupefacenti. L'intervento evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto al crimine diffuso, contribuendo alla sicurezza della comunità.
Vasta operazione antidroga a Enna. Gli agenti della sezione Antidroga e contrasto al crimine diffuso della Squadra mobile di Enna hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal gip di Enna, su richiesta della Procura, nei confronti di 13 indagati. L'accusa è di spaccio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
