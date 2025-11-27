Genoa vs Hellas Verona tredicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Per entrambe una buona fetta di salvezza passa da questi tre punti in palio, dunque vietato sbagliare. Genoa vs Hellas Verona si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Marassi. GENOA-HELLAS VERONA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù si presentano a questo appuntamento in un buon momento di forma: sono imbattuti da tre gare e hanno raccolto cinque punti nelle ultime tre. La squadra di De Rossi punta ad essere più continua per provare ad uscire dalla zona retrocessione, sfruttando magari anche gli scontri diretti tra le concorrenti per la salvezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Genoa vs Hellas Verona, tredicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

