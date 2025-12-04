Hellas Verona vs Atalanta quattordicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Gli scaligeri, fanalino di coda, ricevono i bergamaschi che stanno provando a rilanciarsi verso il vertice. Hellas Verona vs Atalanta si giocherà sabato 6 dicembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi. HELLAS VERONA VS ATALANTA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Urge una scossa ai gialloblù per cercare di abbandonare l’ultimo posto in classifica. Sei pareggi e sette sconfitte in tredici partite è il misero bottino della squadra di Zanetti che non vince mai. Un problema grosso per poter sperare in una salvezza che resta alla portata, a patto di macinare punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Hellas Verona vs Atalanta, quattordicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

