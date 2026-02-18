Sassuolo-Verona venerdì 20 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il calcio ha portato Sassuolo e Verona a sfidarsi venerdì sera nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. La partita si giocherà al Mapei Stadium alle 20:45, con entrambe le squadre che cercano punti importanti per la classifica. Il Verona arriva con la voglia di confermare la buona forma recente, mentre il Sassuolo punta a migliorare la propria posizione in campionato. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre. La sfida si prevede intensa e aperta a ogni risultato.

Il match del Mapei tra Sassuolo e Verona va in scena venerdì sera e apre la giornata 26 della Serie A. Si trovano di fronte due squadre che vivono un momento diametralmente opposto. I padroni di casa del Sassuolo ha ottenuto la terza vittoria nelle ultime quattro rimontando l’Udinese in trasferta e agganciando i friulani. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sassuolo-Verona (venerdì 20 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Verona-Pisa (venerdì 06 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiQuesta sera il Bentegodi ospita il match tra Verona e Pisa, due squadre che si giocano punti importanti nella lotta per salvarsi. Verona-Pisa (venerdì 06 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Nuovi tecnici sulle due panchineQuesta sera alle 20:45 il Verona affronta il Pisa al Bentegodi in un match che può pesare molto in chiave salvezza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: SASSUOLO-VERONA: prezzi biglietti e info prevendita; Serie A Enilive 2025/26 | #SassuoloVerona: info biglietti Settore Ospiti; SASSUOLO-VERONA: martedì 17 febbraio alle ore 12 stop agli accrediti stampa; Sassuolo-Verona: orario e dove vederla in TV e streaming. Sassuolo-Verona: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioniSassuolo-Verona sarà disponibile anche in diretta streaming su smartphone, tablet, pc e computer fissi grazie a DAZN, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. DAZN deve ... calciomercato.com Probabili formazioni Sassuolo-Verona: ok Pinamonti, chi sostituisce OrbanProbabili formazioni Sassuolo Verona - Le possibili scelte di Grosso e Sammarco per Sassuolo-Verona della 26^ giornata di Serie A ... fantamaster.it La Serie A riparte venerdì 20 febbraio con Sassuolo-Verona alle 20. 45 e si concluderà lunedì 16 con Bologna-Udinese alla stessa ora. In questa giornata, dopo aver già analizzato difensori e attaccanti, tocca ai centrocampisti: ecco i consigli su chi schierare e facebook #HellasVerona, #Orban salta Sassuolo e Napoli. Tornerà al Dall’Ara di Bologna, da diffidato - x.com