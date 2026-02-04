Questa sera alle 20:45 il Verona affronta il Pisa al Bentegodi in un match che può pesare molto in chiave salvezza. È la prima partita con nuovi tecnici sulle panchine di entrambe le squadre. I tifosi sono in attesa di vedere come cambierà la squadra con le novità in panchina. La sfida si preannuncia difficile, con entrambe le formazioni che cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Ad aprire la 24esima giornata del campionato di Serie A c’è il drammatico scontro salvezza tra Verona e Pisa, in programma venerdì sera al Bentegodi. Si affrontano le ultime due della classe, in piena crisi e reduci da un ko che ha portato all’esonero dei rispettivi allenatori. I padroni di casa dell’Hellas hanno salutato Paolo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Verona-Pisa (venerdì 06 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Nuovi tecnici sulle due panchine

Approfondimenti su Verona Pisa

Questa sera il Bentegodi ospita il match tra Verona e Pisa, due squadre che si giocano punti importanti nella lotta per salvarsi.

Questa sera alle 20:45 si gioca il primo match del ventunesimo turno di Ligue 1.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Verona Pisa

Argomenti discussi: Serie A Enilive 2025/26 | #VeronaPisa: info biglietti; Serie A, apre la 24ª giornata Verona-Pisa venerdì 6 febbraio alle 20.45 - Serie A: la classifica; Dove vedere Verona-Pisa venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Verona - Pisa.

Hellas Verona-Pisa: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Hellas Verona-Pisa del 6 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Pronostico Verona-Pisa: ultima chiamata per la salvezza: rebus esordientiVerona-Pisa è una partita di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Ecco il nuovo staff di mister Hiljemark. I convocati per Verona-Pisa. Out ancora Semper facebook

Per il #Verona 41 gol subiti, per il #Pisa 40 reti al passivo in questa #SerieA... #VeronaPisa #Hellas #HellasVerona #statistichecalcio #stats #footballdata #precedenticalcio #calcio #calcio #calcioitaliano #FootStats x.com