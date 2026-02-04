Verona-Pisa venerdì 06 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Questa sera il Bentegodi ospita il match tra Verona e Pisa, due squadre che si giocano punti importanti nella lotta per salvarsi. La partita è prevista alle 20:45 e rappresenta un’occasione fondamentale per entrambe di muovere la classifica. I tifosi sono in fermento, aspettando di scoprire se le formazioni in campo riusciranno a portare a casa i tre punti.

Ad aprire la 24esima giornata del campionato di Serie A c’è il drammatico scontro salvezza tra Verona e Pisa, in programma venerdì sera al Bentegodi. Si affrontano le ultime due della classe, in piena crisi e reduci da un ko che ha portato all’esonero dei rispettivi allenatori. I padroni di casa dell’Hellas hanno salutato Paolo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Il 21º turno di Serie A prende il via venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 20:45 con l’incontro tra Pisa e Atalanta all’Arena Garibaldi.

L’Inter affronta il Pisa venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:45 a San Siro, aprendo la 22ª giornata di Serie A.

Probabili formazioni Verona-Pisa, chi gioca titolare: le ultime su Perilli, Montipò, Sarr, Orban, Meister, Durosinmi e MoreoDelicatissimo incrocio al 'Bentegodi' nell'anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A: chi gioca titolare e le ultime sulle formazioni di Verona-Pisa. goal.com

