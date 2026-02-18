Sassari libera le strade | nuova legge per rimuovere velocemente le auto abbandonate anche con debiti pendenti

A causa di numerose auto lasciate in strada per mesi, Sassari ha approvato una legge che permette di rimuoverle più rapidamente, anche se hanno debiti pendenti. La misura mira a liberare i parcheggi e migliorare la sicurezza urbana. Con questa norma, le auto abbandonate saranno sequestrate e portate via senza lunghe attese burocratiche. Il Comune spera di rendere le vie più pulite e sicure per cittadini e commercianti. La nuova legge entrerà in vigore già dal prossimo mese.

Sassari dice addio alle auto abbandonate: una nuova legge per liberare le strade e riqualificare la città. Una svolta normativa mira a snellire le procedure di rimozione e smaltimento dei veicoli abbandonati a Sassari. La legge 142026, operativa dal 20 febbraio, interviene su una problematica che nel 2025 ha visto ben 80 auto giacere inutilizzate sul territorio comunale, ostacolando il decoro urbano e creando potenziali rischi per la sicurezza. Il nodo burocratico e la svolta normativa. Per anni, la rimozione di un veicolo abbandonato a Sassari si è scontrata con un ostacolo significativo: il fermo amministrativo. Veicoli abbandonati, cambiano le regole: ora sarà più facile rimuoverliSassari Veicoli abbandonati nelle strade cittadine, ora le norme per rimuoverle e demolirle sono più semplici. Lo annuncia il Comando della polizia locale di Sassari: «La nuova norma consente di super ...