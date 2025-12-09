Messina svolta ufficiale con Racing City Group che rileva il club e chiude i debiti | ora via libera alla nuova era
La mattinata segna un passaggio decisivo nella storia recente del Messina: il Racing City Group ha formalizzato l’acquisizione del ramo sportivo della società, sancendo la conclusione della fase di liquidazione e il subentro operativo del nuovo assetto dirigenziale. L’atto è stato firmato nello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Consorzio mafioso lombardo, la svolta dal boss pentito di Cosa nostra: “Nato nel 2019 per gestire tesoro di Messina Denaro”
Asp Messina, svolta per i lavoratori ex Asu: in arrivo i contratti a tempo pieno
Messina, esercizio provvisorio sino al 15 dicembre in attesa della svolta societaria ? Nessun allarme ma ulteriore "cuscinetto" temporale per concludere il passaggio legale e federale. Decreto depositato dall'assistente giudiziario Giuseppe Caselli L'A - facebook.com Vai su Facebook
Ora l’ACR Messina è “davvero” del Racing City Group: rilevato il ramo d’azienda. I prossimi passaggi - Lo era già, ufficiosamente e tecnicamente, ma ora lo è anche in via ufficiale e definitiva. Da strettoweb.com
