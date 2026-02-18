Saronno arrestato il richiedente asilo violento

Nel primo pomeriggio di oggi, i Carabinieri di Saronno hanno catturato un richiedente asilo di 25 anni proveniente dal Benin. La sua cattura è stata decisa dal Tribunale di Busto Arsizio, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo era considerato violento e alcuni testimoni avevano segnalato comportamenti aggressivi nelle ultime settimane. Durante l’arresto, i militari hanno trovato alcune armi nascoste nel suo appartamento. La sua posizione resta sotto stretta osservazione.

