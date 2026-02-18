La sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, conferma di aver affrontato con determinazione il caso del richiedente asilo violento a Cascina Colombara, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni. Secondo la prima cittadina, il Comune ha adottato tutte le misure necessarie, anche collaborando con le forze dell’ordine. Pagani spiega che non ci sono altre azioni che il municipio possa intraprendere in questa fase. La questione continua a tenere banco tra i residenti, mentre si cerca una soluzione definitiva.

© Ilnotiziario.net - Saronno, richiedente asilo violento, la ricostruzione della sindaca: “Fatto tutto il possibile”

