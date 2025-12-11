Lily Collins vs Sarah Jessica Parker il look griffatissimo che sembra rubato a Carrie Bradshaw

Lily Collins e Sarah Jessica Parker condividono un look sorprendentemente simile, con uno stile griffatissimo che ricorda da vicino quello di Carrie Bradshaw. Due icone di moda, entrambe esperte nel mixare eleganza e tendenza, dimostrano come il mondo dello spettacolo e della moda siano strettamente collegati, creando outfit che catturano l’attenzione e alimentano il confronto tra stili e influencer.

Cosa hanno in comune Lily Collins e Sarah Jessica Parker? Molto più di quanto si possa immaginare, in realtà: tra modaiole americane ci si intende, d’altronde. Entrambe le attrici hanno infatti prestato volto e corpo a due dei nostri personaggi del cuore, nel contesto di due serie tv di enorme successo, ognuna di loro ha riempito lo schermo con i propri epopeici problemi di cuore e, ultimo ma non per importanza, ambedue vantano un’ineccepibile senso dello stile. A distanza di ben venticinque anni la star di Emily in Paris — nuovamente sui nostri piccoli schermi a partire dal prossimo 18 dicembre, e non stiamo più nella pelle — avrebbe riesumato uno degli iconici look di Carrie Bradshaw, sì, ancora con una New York mozzafiato sullo sfondo, ma questa volta nella vita vera. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lily Collins vs Sarah Jessica Parker, il look griffatissimo che sembra “rubato” a Carrie Bradshaw

Lily Collins accanto a suo padre, il leggendario musicista britannico Phil Collins. Lily Collins, nota per il suo ruolo da protagonista nella serie Netflix Emily in Paris, è la figlia di Phil Collins e della sua seconda moglie, Jill - facebook.com Vai su Facebook

"Vittoria Collins" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Lily Collins vs Sarah Jessica Parker, il look griffatissimo che sembra “rubato” a Carrie Bradshaw - Tutto (ma proprio tutto) sul look dall’aria familiare che la star di “Emily in Paris” ha sfoggiato a New York. Come scrive dilei.it

Ecco chi ha rubato la Baguette viola a Carrie Bradshaw: Lily Collins! - L'iconica borsa paillettata protagonista di Sex and The City, rivista nel recente sequel, ha fatto breccia anche nel cuore di un'altra star e trendsetter delle serie tv ... vanityfair.it scrive