Fottiti SJP! | Chris Noth non si trattiene dopo il Golden Globe a Sarah Jessica Parker

Chris Noth, noto per il suo ruolo in Sex and the City, ha recentemente commentato in modo diretto su Instagram, criticando il successo di Sarah Jessica Parker dopo il Golden Globe. La sua reazione riflette tensioni passate, legate anche alle accuse di molestie sessuali del 2021, che Noth ha sempre negato. Questa situazione evidenzia le dinamiche complesse tra i due attori e il loro rapporto pubblico.

Noth ha sicuramente il dente avvelenato con l'ex-collega di Sex and the City. Nel 2021 era stato accusato di molestie sessuali, che l'attore ha però sempre negato L'attore di Sex and the City Chris Noth, accusato di violenza sessuale nel 2021, ha approvato il commento di un fan su Instagram che criticava il recente successo di Sarah Jessica Parker. Mentre l'attrice riceveva il Carol Burnett Award 2026 durante una cerimonia televisiva anticipata dei Golden Globes, un commentatore ha riconosciuto il momento in una risposta a una foto che Noth ha condiviso durante il fine settimana sul suo Instagram. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - "Fottiti, SJP!": Chris Noth non si trattiene dopo il Golden Globe a Sarah Jessica Parker Leggi anche: Sarah Jessica Parker avrà il Golden Globe alla carriera: “Il suo impatto pionieristico in tv e al cinema ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare” Leggi anche: Sarah Jessica Parker e la Regina Camilla insieme per il Booker Prize 2025

