Sarah Ferguson a Epstein | Mia figlia torna da un weekend di sesso

Gli Epstein file tornano a colpire la famiglia di Andrew Mountbatten-Windsor e questa volta le novità riguardano Sarah Ferguson, travolta dallo scandalo del finanziere pedofilo insieme all'ex consorte. Sei società legate all'ex duchessa di York sono in fase di liquidazione e destinate a essere cancellate dal registro delle imprese nel Regno Unito entro dieci giorni: secondo i documenti depositati presso la Companies House, Fergie viene indicata come la direttrice di tutte le entità, le cui attività spaziavano dalle pubbliche relazioni al commercio al dettaglio. La decisione arriva dopo la pubblicazione da parte del dipartimento di Giustizia della nuova tranche di documenti su Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La caduta di Sarah Ferguson: la lettera a Epstein («sei una leggenda, amore mio») e quelle frasi volgari sulla figlia EugenieLa scoperta di una lettera di Sarah Ferguson a Jeffrey Epstein riaccende le polemiche sulla sua amicizia con il finanziere, morto in carcere nel 2019.

Daily Crown: chiudono 6 aziende collegate a Sarah Ferguson a causa scandalo EpsteinSarah Ferguson, ex moglie di Andrew Mountbatten-Windsor, rischia di perdere sei aziende legate a lei dopo le nuove accuse sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Epstein Files, Sarah Ferguson e le figlie coinvolte nello scandalo; Epstein files, travolta anche Sarah Ferguson: chiudono 6 aziende a lei collegate dopo lo scandalo; Scandalo Epstein: i contatti di Sarah Ferguson e il coinvolgimento indiretto delle figlie; Sarah Ferguson all’amico Epstein: Sto aspettando che mia figlia Eugenie rientri da un weekend di sesso.

Epstein Files, Sarah Ferguson e le figlie coinvolte nello scandaloEugenia e Beatrice, che oggi hanno 37 e 35 anni e sono tra i pochi membri dei Windsor a detenere il titolo di Sua altezza reale, si dicono estremamente turbate. Hanno un certo grado di lealtà ver ... tg24.sky.it

In Gran Bretagna chiudono sei società di Sarah Ferguson dopo lo scandalo EpsteinSei società legate a Sarah Ferguson, l'ex duchessa di York travolta dallo scandalo di Jeffrey Epstein insieme all'ex consorte Andrea, sono in fase di liquidazione e destinate a essere cancellate dal r ... ansa.it

Sei società legate a Sarah Ferguson, ex duchessa di York e figura chiave nello scandalo Epstein insieme all'ex marito Andrea, stanno per chiudere e spariranno dal registro britannico delle imprese. I documenti depositati alla Companies House confermano c facebook

Il caso #Epstein mette sempre più in difficoltà la Casa Reale britannica. Al centro delle ultime rivelazioni Sarah #Ferguson, ex duchessa di #York. #Tg1 Natalia Augias x.com