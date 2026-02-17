Daily Crown | chiudono 6 aziende collegate a Sarah Ferguson a causa scandalo Epstein

Sarah Ferguson, ex moglie di Andrew Mountbatten-Windsor, rischia di perdere sei aziende legate a lei dopo le nuove accuse sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Le aziende coinvolte operano in diversi settori e alcune avevano sede a Londra. La decisione di chiudere arriva poco dopo che sono emerse prove di incontri tra Ferguson ed Epstein in occasioni pubbliche.

Londra, 17 feb. (Adnkronos) - Sei aziende collegate all'ex moglie di Andrew Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, stanno per chiudere i battenti in seguito alle rivelazioni sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Secondo la Companies House (la società del governo britannico incaricata della tenuta del pubblico registro delle imprese), è stata presentata una richiesta di cancellazione di ciascuna società dopo che sono emersi nuovi dettagli sui contatti di Ferguson con Epstein nei milioni di documenti pubblicati dalle autorità statunitensi come parte dei fascicoli su Epstein. La Ferguson era l'unico amministratore delle sei società: S Phoenix Events, Fergie's Farm, La Luna Investments, Solamoon Ltd, Philanthrapreneur Ltd e Planet Partners Productions Ltd.