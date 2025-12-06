Ecco come si può vincere il Mondiale con la Ferrari

Ecco come si può vincere il Mondiale con la Ferrari

Gp Abu Dhabi 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. Chi può vincere il Mondiale F1: tutte le combinazioni. #lapresse #F1 #sport Leggi qui : https://www.lapresse.it/sport/f1/2025/12/05/formula-1-gp-abu-dhabi-2025-orari-prove-libere-qualifiche-gara-chi-pu - facebook.com Vai su Facebook

Ecco come si può vincere il Mondiale con la Ferrari

GP Qatar 2025, ordine di arrivo: Max, il ruggito del leone! Verstappen batte Piastri e Norris è 4°, il Mondiale si decide ad Abu Dhabi! Sainz a podio, Ferrari 8ª e 12ª - Ferrari 8ª con Leclerc e 12ª con Hamilton ... Da formulapassion.it

Ferrari giù dal podio e McLaren indecisa: Mondiale aperto ad Abu Dhabi - A Maranello si chiude quarti nonostante i proclami, mentre a Woking il muretto sbaglia tutto tra safety car, timori di favoritismi e “non scelte” fatali. Riporta ilfoglio.it

Verstappen vince a Lusail, la McLaren sbaglia tutto! 2° Piastri e 4° Norris: il Mondiale si decide ad Abu Dhabi. Ferrari a punti solo con Leclerc - Max Verstappen vince il GP Qatar davanti a Piastri e tiene aperto il Mondiale fino al gran finale ad Abu Dhabi. Riporta eurosport.it

F1: Montezemolo, la Ferrari dopo anni deve vincere il Mondiale - "Ho visto le immagini bellissime dei tifosi al Gp di Monza e poi una squadra che malgrado tanti annunci della vigilia ad oggi non ha vinto nemmeno una gara, e anche se avesse vinto una gara la Ferrari ... Segnala ansa.it

Giovinazzi: "Vincere il Mondiale Wec con la Ferrari è fantastico" - Giovinazzi felice dopo il trionfo nel Mondiale Wec con la Ferrari: "Sono contentissimo, è stata una giornata perfetta. sport.sky.it scrive