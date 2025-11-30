F1 Andrea Kimi Antonelli | Non ho sbagliato di proposito Verstappen può vincere il Mondiale

Si è concluso con la vittoria di Max Verstappen il Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Losail, l’olandese ha condotto una gara perfetta, sfruttando la strategia di smarcare in regime di Safety Car il primo pit-stop ed anticipando al traguardo le McLaren. Settimo successo stagionale per il pilota Red Bull, il terzo consecutivo in Qatar. Si deve accontentare della seconda posizione Oscar Piastri che non chiude con la vittoria un weekend che poteva essere perfetto. Terza piazza, a sorpresa, per la Williams di Carlos Sainz, abile a recuperare posizione nel valzer dei pit-stop. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Non ho sbagliato di proposito, Verstappen può vincere il Mondiale”

