Sapri in viaggio con 65 stecche di sigarette senza marchio del Monopolio | finisce nei guai

La Polizia Ferroviaria di Sapri ha fermato un uomo di 45 anni, originario della Sicilia, perché trasportava 65 stecche di sigarette prive di marchio del Monopolio. La scoperta è avvenuta durante un controllo in stazione, quando gli agenti hanno notato un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto. Le sigarette, non regolarmente marchiate, erano nascoste in uno zaino e non avevano documenti di provenienza.

Polizia Ferrovia di Sapri, in azione, ieri: gli agenti hanno sottoposto a controllo un 45enne siciliano. E' emerso che l'uomo, con precedenti, trasportava nella valigia ben 65 stecche di sigarette prive del marchio del Monopolio. Per il contrabbandiere, dunque, è scattata una sanzione amministrativa di 65mila euro, mentre il materiale è stato consegnato alla Guardia di Finanza. Il monitoraggio continua.