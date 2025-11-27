Cavo sottomarino danneggiato | connessione in tilt a Licata Linosa e Lampedusa

È in corso un intervento urgente di manutenzione sul cavo sottomarino che collega Licata, Linosa e Lampedusa, dopo un danneggiamento provocato da pesca a strascico o l’ancoraggio in aree vietate.FiberCop ha reso noto che l’operazione, di particolare complessità, era stata avviata nei giorni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Cavo sottomarino danneggiato: connessione in tilt a Licata, Linosa e Lampedusa

