Cavo sottomarino danneggiato | connessione in tilt a Licata Linosa e Lampedusa

È in corso un intervento urgente di manutenzione sul cavo sottomarino che collega Licata, Linosa e Lampedusa, dopo un danneggiamento provocato da pesca a strascico o l'ancoraggio in aree vietate. FiberCop ha reso noto che l'operazione, di particolare complessità, era stata avviata nei giorni.

