Santino Tuzi mi disse che Serena entrò in caserma tra le 10.30 e le 11 la testimonianza del maresciallo del Gabriele Tersigni

Santino Tuzi ha riferito che Serena Mollicone entrò in caserma tra le 10.30 e le 11, causando nuove discussioni nel processo d’appello bis. La testimonianza del maresciallo del Gabriele Tersigni ha portato alla luce dettagli sulla sua presenza nel giorno dell’omicidio. Durante l’udienza, sono emerse anche altre testimonianze che cercano di chiarire gli ultimi momenti della ragazza. La discussione si concentra ora sui tempi e sui movimenti di Serena quella mattina, mentre il caso resta ancora senza un colpevole certo.

È stata una mattinata densa di tensione e passaggi chiave quella del processo d'appello bis per l'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa il 1° giugno 2001. Al centro dell'udienza la testimonianza del maresciallo Gabriele Tersigni, all'epoca comandante della stazione di Fontana Liri, chiamato a riferire sulle confidenze ricevute nel 2008 da Santino Tuzi, morto suicida l'11 aprile 2008, pochi giorni dopo essere stato ascoltato dagli inquirenti. Davanti ai giudici, Tersigni ha ricostruito due colloqui avuti con Tuzi, il giorno successivo agli interrogatori resi dal brigadiere agli inquirenti, tra il 29 marzo e il 10 aprile 2008.