Omicidio Serena Mollicone processo nel vivo Franco Mottola | Non l' abbiamo uccisa noi Tuzi? Suicida per vergogna dell' amante e per mio figlio

Entrato nel vivo l'appello bis sul caso di Serena Mollicone, la giovane di 18 anni di Arce uccisa nel 2001. Durante le udienze, i testi e le testimonianze cercano di fare luce sulle responsabilità e sui misteri ancora irrisolti, mentre le dichiarazioni degli imputati alimentano discussioni e tensioni sul controverso omicidio.

© Leggo.it - Omicidio Serena Mollicone, processo nel vivo. Franco Mottola: «Non l'abbiamo uccisa noi. Tuzi? Suicida per vergogna dell'amante e per mio figlio» A Frosinone entra nel vivo l?appello bis sul caso della morte di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001. Nell?udienza fissata per oggi del procedimento che vede coinvolti. 🔗 Leggi su Leggo.it Leggi anche: Omicidio Serena Mollicone, al via oggi il processo d'appello bis per i Mottola Leggi anche: Omicidio Serena Mollicone, si è aperto oggi il processo d'appello bis per i Mottola Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Omicidio Serena Mollicone, tutto da rifare dopo 24 anni - Ore 14 del 12032025 Omicidio Serena Mollicone, processo nel vivo. Franco Mottola: «Non l'abbiamo uccisa noi. Tuzi? Suicida per vergogna dell'amante e per mio figlio» - A Frosinone entra nel vivo l’appello bis sul caso della morte di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001. leggo.it

Omicidio Mollicone, Franco Mottola: «Siamo innocenti, non abbiamo ucciso noi Serena» - Secondo il maresciallo dei carabinieri, nel processo d'appello bis, «il buco nella porta contro cui, secondo i pm, sarebbe stata sbattuta la testa della 18enne, venne causato da un mio pugno in un att ... roma.corriere.it

"Gabriele Tersigni, ufficiale dell'Arma dei carabinieri, è stato ammesso come testimone nel processo d'Appello bis sull'omicidio di Serena Mollicone, la diciottenne scomparsa ad Arce a giugno del 2001 e trovata morta in un bosco. Tersigni era un amico e colle - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.