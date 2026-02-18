Santanchè | in Cdm 5 milioni per il turismo nei territori colpiti da Harry in Sicilia Calabria e Sardegna

Santanchè ha annunciato che in Consiglio dei ministri sono stati approvati 5 milioni di euro destinati al turismo nelle zone colpite dal ciclone Harry. La ministra ha spiegato che il governo ha già le risorse pronte per finanziare campagne pubblicitarie mirate in Sicilia, Calabria e Sardegna, regioni duramente colpite dagli eventi atmosferici. Le risorse saranno utilizzate per rilanciare le località danneggiate e attirare visitatori. La misura mira a sostenere le attività locali e favorire la ripresa economica di queste aree.

«Per quanto riguarda il ministero del Turismo, noi oggi dovremmo avere le disponibilità» per «5 milioni» di euro per l’attivazione di campagne promozionali in merito ai territori colpiti dal ciclone Harry. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine della presentazione dell’indagine dell’ Osservatorio Destination Wedding in Italy di Convention Bureau Italia e della sua divisione Italy for Weddings, a Roma. «Non vorremmo aggiungere a un danno un altro danno - ha aggiunto -. Siccome vanno in giro per il mondo immagini che fanno pensare che non si possa andare in vacanza in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, noi faremo una controinformazione per dire che invece si può andare ed è meglio se quest’anno si scelgono anche queste regioni, perché credo che sarebbe un bel gesto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

