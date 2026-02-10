Santanchè | Cinque milioni a sostegno del turismo in Sicilia Calabria e Sardegna colpite dal ciclone Harry

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha annunciato che sono stati destinati cinque milioni di euro per aiutare il turismo nelle zone colpite dal ciclone Harry. La misura riguarda Sicilia, Calabria e Sardegna, dove l’emergenza ha causato danni e rallentamenti. Santanchè ha spiegato che i fondi serviranno a rilanciare le attività turistiche e a sostenere le imprese locali. La decisione arriva mentre si intensificano gli sforzi per ripristinare le infrastrutture e i servizi nelle zone più colpite.

Cinque milioni di euro a sostegno del turismo nei territori colpiti dal ciclone Harry. Lo ha annunciato il ministro del Turismo Daniela Santanchè in occasione della conferenza stampa «Welcome to Sud Italia. Sicilia, Calabria e Sardegna: la Meraviglia non si ferma», presentata alla BIT di Milano all'interno del padiglione ENIT. All'incontro hanno partecipato, insieme al Ministro, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, l'Amministratore delegato di Enit SpA Ivana Jelinic e gli assessori al Turismo della Regione Sicilia Elvira Amata e della Regione Sardegna Franco Cuccureddu. Il ministro Santanchè ha spiegato che le risorse stanziate saranno destinate anche ad azioni e attività di promozione mirate, con l'obiettivo di sostenere la prossima stagione turistica delle regioni colpite.

