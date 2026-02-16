Meloni nelle aree colpite dal ciclone Harry | Subito 150 milioni Ciciliano commissario

Giorgia Meloni ha visitato le zone colpite dal ciclone Harry, causandone danni alle abitazioni e alle infrastrutture. Durante il sopralluogo a Niscemi, ha annunciato subito 150 milioni di euro per i lavori di ricostruzione, mentre il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è stato incaricato di coordinare gli interventi sul campo.

AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni visita le aree colpite dal ciclone Harry. Meloni, dopo un sopralluogo nella zona rossa di Niscemi, prima di partecipare a una riunione in Municipio, insieme al capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, per fare un punto della situazione e dei primi interventi nel corso di un vertice operativo. Tra i presenti il sindaco Massimiliano Conti. Al centro ancora le abitazioni, la ricollocazione degli sfollati e la viabilità. Giunta in elicottero, nell'agenda della presidente del Consiglio anche un sopralluogo nelle aree colpite dal Ciclone Harry.  Meloni, saranno stanziati 150 milioni. 🔗 Leggi su Agi.it

