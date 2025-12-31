Ok alla convenzione per la gestione delle palestre dell' Alberghiero | Un importante punto di riferimento per il territorio
La Giunta di Cervia ha approvato la convenzione con la Provincia di Ravenna per la gestione condivisa delle palestre dell’Istituto “Tonino Guerra”. L’accordo permette un utilizzo delle strutture in orario extrascolastico, offrendo un punto di riferimento importante per il territorio. Questa collaborazione mira a valorizzare le risorse sportive e a favorire l’attività fisica tra studenti e comunità locali.
La Giunta comunale di Cervia ha approvato la Convenzione con la Provincia di Ravenna per la gestione in collaborazione, in orario extrascolastico, delle palestre dell’Istituto di Istruzione Superiore “Tonino Guerra”. L’atto si è reso necessario per definire e regolamentare l’utilizzo, in orario. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
