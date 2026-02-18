Sansicario Alto lancia il suo primo Festival del Cinema d’Avventura | inaugurazione il 21 febbraio 2026

Sansicario Alto ha deciso di organizzare il suo primo Festival del Cinema d’Avventura, puntando i riflettori sulle storie più intense e suggestive delle montagne. La manifestazione, che si terrà dal 21 febbraio 2026, porta in alto i film che raccontano imprese sportive e avventure estreme, attirando appassionati e professionisti del settore. La scelta di inaugurare l’evento in pieno inverno mira a valorizzare il fascino delle scene di montagna innevata, con proiezioni e incontri all’aperto.

Sansicario Alto (Cesana Torinese) accende i riflettori sulla montagna e sulle sue storie più estreme e poetiche con il "Primo Festival di Cinema d'Avventura", in inaugurazione sabato 21 febbraio 2026. Un appuntamento che unisce sport, esplorazione e cultura in un luogo simbolico per la comunità locale: la rinnovata sala del Cinema SanSipario, tornata al centro della vita di Sansicario grazie a un lavoro di rilancio portato avanti negli ultimi anni. Un festival nato dal territorio e dagli appassionati. L'iniziativa nasce grazie a un pool di realtà legate alla montagna e alla valorizzazione di Sansicario: l'Associazione NonSoloNeve, impegnata nel rilancio della località e del suo cinemateatro; il nuovo negozio Couloir, punto di riferimento per gli appassionati degli sport montani più "green"; e il collettivo di free riders Chaberton Vertical Vision, che porta nel progetto una visione contemporanea dell'avventura in quota.