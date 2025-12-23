Banff Mountain Film Festival World Tour Italia | a Verona il meglio del cinema di montagna e avventura

Il Banff Mountain Film Festival World Tour torna a Verona con la sua 14ª edizione, portando il meglio del cinema di montagna e avventura. La rassegna internazionale presenta storie, paesaggi e sport outdoor, offrendo un’occasione per scoprire le sfide e le emozioni delle attività in ambienti naturali. Un appuntamento dedicato agli amanti della montagna e delle discipline outdoor, che si svolge in un contesto di grande attenzione alla qualità e alla narrazione.

Il BANFF Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all'avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione e fa tappa a Verona. L'appuntamento è per martedì 10 febbraio, presso il Cinema Kappadue.

banff mountain film festivalBanff Mountain Film Festival World Tour 2026 - Dal 3 febbraio al 20 marzo 2026 torna in Italia e nella Svizzera italiana il BANFF Mountain Film Festival World Tour, l’appuntamento internazionale che porta sul grande schermo le migliori storie di a ... planetmountain.com

BANFF Mountain Film Festival: torna al cinema con 41 date in 35 città e incredibili avventure outdoor! - Il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale di medio e cortometraggi dedicati al mondo della montagna e degli sport outdoor che presenta le 10 ... deejay.it

Banff Mountain Film Festival Italy 2025 dal 4 febbraio - Sono ufficialmente aperte le prevendite del BANFF Mountain Film Festival World Tour Italia che il 4 febbraio 2025 ripartirà da Milano, per la prima volta ospitato nella prestigiosa sede del Teatro ... planetmountain.com

