Banff Mountain Film Festival World Tour Italia | a Verona il meglio del cinema di montagna e avventura
Il Banff Mountain Film Festival World Tour torna a Verona con la sua 14ª edizione, portando il meglio del cinema di montagna e avventura. La rassegna internazionale presenta storie, paesaggi e sport outdoor, offrendo un’occasione per scoprire le sfide e le emozioni delle attività in ambienti naturali. Un appuntamento dedicato agli amanti della montagna e delle discipline outdoor, che si svolge in un contesto di grande attenzione alla qualità e alla narrazione.
Il BANFF Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione e fa tappa a Verona. L’appuntamento è per martedì 10 febbraio, presso il Cinema Kappadue. Lo spettacolo fa. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Il mare al cinema: l’Ocean Film Festival World Tour arriva in Italia
Leggi anche: Si apre il festival ’Mengo Winter’. Negrita in città con il tour. Cinema, c’è il film di Lucio Corsi
Torna Checco Zalone, trekker da ridere sul Cammino di Santiago.
Banff Mountain Film Festival World Tour 2026 - Dal 3 febbraio al 20 marzo 2026 torna in Italia e nella Svizzera italiana il BANFF Mountain Film Festival World Tour, l’appuntamento internazionale che porta sul grande schermo le migliori storie di a ... planetmountain.com
BANFF Mountain Film Festival: torna al cinema con 41 date in 35 città e incredibili avventure outdoor! - Il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale di medio e cortometraggi dedicati al mondo della montagna e degli sport outdoor che presenta le 10 ... deejay.it
Banff Mountain Film Festival Italy 2025 dal 4 febbraio - Sono ufficialmente aperte le prevendite del BANFF Mountain Film Festival World Tour Italia che il 4 febbraio 2025 ripartirà da Milano, per la prima volta ospitato nella prestigiosa sede del Teatro ... planetmountain.com
NOVARA - BANFF Mountain Film Festival 2026 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.