Banff Mountain Film Festival World Tour Italia | a Verona il meglio del cinema di montagna e avventura

Il Banff Mountain Film Festival World Tour torna a Verona con la sua 14ª edizione, portando il meglio del cinema di montagna e avventura. La rassegna internazionale presenta storie, paesaggi e sport outdoor, offrendo un’occasione per scoprire le sfide e le emozioni delle attività in ambienti naturali. Un appuntamento dedicato agli amanti della montagna e delle discipline outdoor, che si svolge in un contesto di grande attenzione alla qualità e alla narrazione.

Il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale di medio e cortometraggi dedicati al mondo della montagna e degli sport outdoor che presenta le 10

Sono ufficialmente aperte le prevendite del BANFF Mountain Film Festival World Tour Italia che il 4 febbraio 2025 ripartirà da Milano, per la prima volta ospitato nella prestigiosa sede del Teatro

NOVARA - BANFF Mountain Film Festival 2026 - facebook.com facebook

