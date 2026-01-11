' Mountain film festival world tour Italia' | a Cesena il meglio del cinema di montagna e avventura

Il Banff Mountain Film Festival World Tour ritorna in Italia con la sua 14ª edizione, portando a Cesena una selezione di film dedicati alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor. Questa rassegna internazionale offre un’occasione per scoprire storie e paesaggi legati al mondo montano, condividendo passioni e emozioni con il pubblico locale. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di natura e avventura.

Il BANFF Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all'avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione e fa tappa a Cesena. L'appuntamento è per mercoledì 25 febbraio 2026, presso il cinema Eliseo Multisala.

