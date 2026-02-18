Festival di Sanremo | al comasco Piero Cassano il Premio DietroLeQuinte 2026

Riconoscimento alla carriera per lo storico autore e produttore protagonista di decine di successi della musica italiana In occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, lunedì 23 febbraio alle ore 20 il Victory Morgana di Sanremo ospiterà il Press Golden Gala, uno degli eventi collaterali più prestigiosi della settimana sanremese. Protagonista della serata sarà Piero Cassano, storico co-fondatore dei Matia Bazar, che riceverà il Premio “DietroLeQuinte” 2026. Da anni il musicista vive nel Comasco, per la precisione a Civenna. Molto amato anche lontano dalla sua Genova, tra le altre si ricorda la collaborazione di Cassano con i Sulutumana.🔗 Leggi su Quicomo.it

