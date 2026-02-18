Sanremo | perché Luca Argentero non è stato più chiamato? Conti fa chiarezza

Luca Argentero non parteciperà più a Sanremo perché Carlo Conti ha spiegato che il motivo si collega alla trasmissione Doc 4, che ha subito un ritardo nella messa in onda. Conti ha chiarito che questa situazione ha influito sulla sua presenza al festival. Il cantante e attore, infatti, avrebbe dovuto essere uno degli ospiti, ma l’impegno televisivo ha cambiato i piani. La scelta nasce dalla necessità di rispettare gli impegni già presi con la produzione di Doc 4.

Adesso è sicuro: Luca Argentero non andrà a Sanremo, Carlo Conti ha spiegato che tutto dipende da Doc 4 e dal fatto che la messa in onda è stata rimandata Luca Argentero a Splendida Cornice ha confessato che gli era stata anticipata la futura chiamata a Sanremo ma che poi non è stato contattato da nessuno. L’attore ha confessato di esserci rimasto male e che non ha capito come mai fosse stata cambiata idea. Inoltre lui anche due anni fa doveva essere su quel palco ma poi, a causa della morte improvvisa del suocero, ha dovuto dare forfait. Adesso Carlo Conti ha rotto il silenzio: alle pagine di Chi ha spiegato come mai Argentero non è stato più chiamato, dietro c’è una motivazione legata a Doc 4, la cui messa in onda è stata posticipata a settembre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Carlo Conti fa chiarezza sulla mancata ospitata di Luca Argentero a Sanremo 2026Carlo Conti ha spiegato che Luca Argentero non sarà presente a Sanremo 2026 a causa di impegni lavorativi sovrapposti.

Luca Argentero spiazza il pubblico, l'affondo a Carlo Conti: "Sanremo? Mi hanno chiamato e poi sono spariti. Ora non risponderò più"Luca Argentero ha chiarito di aver ricevuto una proposta da parte di Carlo Conti per il Festival di Sanremo, ma poi non ha più avuto notizie.

