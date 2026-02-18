carlo conti fa chiarezza sulla mancata ospitata di luca argentero a sanremo 2026

Carlo Conti ha spiegato che Luca Argentero non sarà presente a Sanremo 2026 a causa di impegni lavorativi sovrapposti. La scelta dell’attore di concentrarsi su altri progetti ha portato a questa decisione, che ha sorpreso i fan. Conti ha aggiunto che ci saranno altre occasioni per vedere Argentero sul palco del festival.

Dopo le parole di Luca Argentero a Splendida Cornice sulla sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo 2026, si è creato una sorta di "giallo". Carlo Conti è intervenuto e fatto chiarezza. Carlo Conti ha finalmente chiarito il mistero che si è creato intorno a Luca Argentero e alla sua mancata ospitata al Festival di Sanremo 2026, che si vociferava da mesi. L'attore a Splendida Cornice, ospite di Geppi Cucciari, ha fatto sapere infatti che c'era stata una comunicazione, ma di non avere saputo nulla e che ora non intende prenderne parte. Tutto ciò però pare sia stato un malinteso, come precisato da Valerio Palmieri ospite a La volta buona, trasmissione condotta da Caterina Balivo.

