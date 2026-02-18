Carlo Conti fa chiarezza sulla mancata ospitata di Luca Argentero a Sanremo 2026
Carlo Conti ha spiegato che Luca Argentero non sarà presente a Sanremo 2026 a causa di impegni lavorativi sovrapposti. La scelta dell’attore di concentrarsi su altri progetti ha portato a questa decisione, che ha sorpreso i fan. Conti ha aggiunto che ci saranno altre occasioni per vedere Argentero sul palco del festival.
Dopo le parole di Luca Argentero a Splendida Cornice sulla sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo 2026, si è creato una sorta di "giallo". Carlo Conti è intervenuto e fatto chiarezza. Carlo Conti ha finalmente chiarito il mistero che si è creato intorno a Luca Argentero e alla sua mancata ospitata al Festival di Sanremo 2026, che si vociferava da mesi. L'attore a Splendida Cornice, ospite di Geppi Cucciari, ha fatto sapere infatti che c'era stata una comunicazione, ma di non avere saputo nulla e che ora non intende prenderne parte. Tutto ciò però pare sia stato un malinteso, come precisato da Valerio Palmieri ospite a La volta buona, trasmissione condotta da Caterina Balivo.
Luca Argentero conduttore del Festival di Sanremo? La provocazione in tv: "Carlo Conti" Luca Argentero ha raccontato di essere stato invitato e poi lasciato da parte dagli organizzatori del Festival di Sanremo, provocando una discussione sul modo in cui vengono gestiti i rapporti tra artisti e produttori.
Luca Argentero spiazza il pubblico, l'affondo a Carlo Conti: "Sanremo? Mi hanno chiamato e poi sono spariti. Ora non risponderò più" Luca Argentero ha chiarito di aver ricevuto una proposta da parte di Carlo Conti per il Festival di Sanremo, ma poi non ha più avuto notizie.
