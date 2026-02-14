Luca Argentero spiazza il pubblico l' affondo a Carlo Conti | Sanremo? Mi hanno chiamato e poi sono spariti Ora non risponderò più

Luca Argentero ha chiarito di aver ricevuto una proposta da parte di Carlo Conti per il Festival di Sanremo, ma poi non ha più avuto notizie. La sua reazione è stata diretta e senza mezzi termini, durante una trasmissione televisiva. Quando Geppi Cucciari gli ha chiesto dei rumors che circolano, l’attore ha spiegato di essere rimasto deluso dalla mancanza di risposte, aggiungendo che non intende più farsi avanti. È un passo deciso che interrompe le voci di corridoio che lo vedevano già coinvolto nel prossimo festival.