Luca Argentero spiazza il pubblico l' affondo a Carlo Conti | Sanremo? Mi hanno chiamato e poi sono spariti Ora non risponderò più

Luca Argentero ha chiarito di aver ricevuto una proposta da parte di Carlo Conti per il Festival di Sanremo, ma poi non ha più avuto notizie. La sua reazione è stata diretta e senza mezzi termini, durante una trasmissione televisiva. Quando Geppi Cucciari gli ha chiesto dei rumors che circolano, l’attore ha spiegato di essere rimasto deluso dalla mancanza di risposte, aggiungendo che non intende più farsi avanti. È un passo deciso che interrompe le voci di corridoio che lo vedevano già coinvolto nel prossimo festival.
Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Ospite di Splendida Cornice, l’attore spiega, nervoso, che a questo punto rifiuterebbe un eventuale invito. Geppi Cucciari prova a ironizzare: "E' ghosting" Luca Argentero rompe gli indugi sul tam tam che da giorni lo vorrebbe vicino al Festival. E lo fa in diretta tv, ospite di Splendida Cornice, quando Geppi Cucciari gli chiede conto dei rumor che lo riguardano. “Si dice che tu a breve abbia un impegno importante, in una città dove ci sono molti fiori e dove si canta forte. Sei pregato di dirmelo, perché non è che devo essere sempre l’ultima a sapere le cose“, lo incalza la conduttrice.🔗 Leggi su Today.it
