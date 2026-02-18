Sanremo-Eurovision | i Big divisi tra l’ambizione del palco e le riserve post-festival
Sanremo, festival musicale italiano, ha acceso i nervi dei Big, che si dividono tra la voglia di salire sul palco europeo e le incognite di una possibile delusione. La tensione tra i cantanti cresce mentre si avvicinano le scelte ufficiali, e alcuni temono che una vittoria possa portare a pressioni eccessive. La paura di non essere pronti a rappresentare l’Italia in un evento così importante si fa sentire tra le file dei partecipanti, che si preparano a darsi battaglia nei prossimi giorni.
Sanremo e Eurovision: il dilemma dei Big, tra ambizioni e riserve. Sanremo è nel vivo, ma la domanda che aleggia tra i protagonisti è già chi, in caso di vittoria, rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest. Il dibattito è stato innescato dalle dichiarazioni di Levante, che ha espresso un chiaro disinteresse per l’evento europeo, aprendo un confronto tra gli artisti in gara sulle sfide e le opportunità del palcoscenico internazionale. Levante rompe il silenzio e accende il dibattito. La presa di posizione di Levante ha acceso i riflettori su una questione ricorrente nel panorama musicale italiano: la volontà, o meno, di accettare l’invito all’Eurovision dopo il trionfo a Sanremo.🔗 Leggi su Ameve.eu
