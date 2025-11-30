Sanremo 2026 due i bolognesi tra i ' Big' del Festival

Tornano ad accendersi i riflettori sul palco del Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti ha annunciato la lista dei “Big” in gara e tra i concorrenti spuntano due bolognesi: Tredici Pietro ed Elettra Lamborghini. Come da tradizione, il direttore artistico della kermesse ha divulgato la rosa dei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it