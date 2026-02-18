Sanremo 2026 Tredici Pietro – Uomo che cade

Tredici Pietro, nome d'arte di Pietro Morandi, ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2026, dopo aver pubblicato il brano “Uomo che cade”. La scelta del singolo nasce da un episodio personale: il giovane artista, figlio del noto cantante Gianni Morandi, ha voluto raccontare attraverso la musica le difficoltà di affrontare le aspettative familiari e sociali. Nato a Bologna nel 1997, Tredici Pietro ha deciso di usare un nome d’arte che richiama l’amicizia e l’individualità, allontanandosi dal peso del cognome e dai pregiudizi nel mondo del rap.

Pseudonimo di Pietro Morandi, Tredici Pietro è nato a Bologna nel 1997. Figlio di Gianni Morandi, ha scelto il suo nome d’arte per metà in omaggio ai propri amici e per l’altra metà per rivendicare un’identità individuale nel mondo del rap, lontano dai pregiudizi legati al suo cognome “pesante”, soprattutto in ambito musicale. Dopo il debutto con Pizza e Fichi (2018) e la collaborazione con artisti come Madame e gli Psicologi, ha saputo costruire un percorso autonomo e credibile, culminato nel 2025 con l’album Non guardare giù. In questo progetto ha affrontato temi personali come il burn-out e il complesso rapporto con le proprie radici.🔗 Leggi su Open.online

