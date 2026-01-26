Tredici Pietro debutta a Sanremo 2026 con Uomo che cade

Tredici Pietro, rapper e cantautore emergente della scena italiana, partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Uomo che cade”. La sua presenza nel prestigioso evento rappresenta un riconoscimento importante nel percorso artistico e offre l’opportunità di presentare la propria musica a un pubblico più ampio. La sua partecipazione apre una nuova fase della sua carriera nel panorama musicale italiano.

Tredici Pietro, rapper e cantautore tra i più interessanti della nuova scena italiana, sarà per la prima volta in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Uomo che cade”. Un traguardo importante per il figlio minore di Gianni Morandi, che negli ultimi anni ha costruito una carriera solida, capace di unire mondi diversi e parlare a pubblici trasversali. “Uomo che cade” è un brano che fonde influenze hip hop, R’n’B e cantautorali, dando vita a un arrangiamento dal groove raffinato.Le strofe, costruite su accordi intensi dal gusto retrò, si alternano a un ritornello aperto e luminoso, capace di evocare una leggerezza che amplifica il tema profondo del testo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il rapper Tredici Pietro a Sanremo con brano Uomo che cadeMilano, 26 gen. (askanews) – Tredici Pietro, rapper e cantautore già reduce da un tour sold out e importanti collaborazioni, sarà per la prima volta in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo c ... askanews.it

Tredici Pietro: Uomo che cade parla di tutti noi. Dopo Sanremo i live e niente fast musicAndrò sul palco alla chetichella, di nascosto. Ora sono gasatissimo, mi tremano le gambe ... msn.com

Tanti testi d'amore, con qualche fuoriprogramma. Da segnalare Maria Antonietta & Colombre, Enrico Nigiotti, Eddie Brock e Sayf. Solo il compitino per Arisa e Tommaso Paradiso. Sal Da Vinci e Tredici Pietro non funzionano - facebook.com facebook