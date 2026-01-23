Striscia Fiorello riceve il Tapiro d' Oro | Dall' archivio Signorini abbiamo trovato cose torbide Il siparietto divertente con Staffelli

Il 22 gennaio su Canale 5 torna in prima serata “Striscia la Notizia” con una nuova versione. Nel corso dell’episodio, Fiorello riceve il Tapiro d’Oro e scherza su vecchie storie tratte dall’archivio Signorini, creando un momento divertente con Staffelli. La trasmissione, rinnovata nella forma, mantiene il suo stile di satira e attualità, offrendo al pubblico un aggiornamento sulla storica trasmissione televisiva.

Giovedì 22 gennaio e su Canale 5 va in onda la "nuova versione" di Striscia la Notizia. Il tg satirico approda in prima serata con tante novità. Ma anche conferme. Tra cui il Tapiro d'Oro consegnato, come di consueto, da Valerio Staffelli. A chi? A Rosario Fiorello.

Striscia riparte col Tapiro d’Oro a FiorelloStriscia la Notizia torna in onda con una nuova stagione, presentando un palinsesto rinnovato e un team consolidato.

