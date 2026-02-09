Sanremo 2026 Bonolis difende Pucci | ‘Ha fatto bene’ l’ironia di Fiorello

Da notizieaudaci.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Bonolis difende Andrea Pucci e il suo ritiro da Sanremo 2026. Il conduttore si schiera con il comico, sottolineando che ha agito correttamente nel lasciare il palco dopo aver ricevuto insulti e minacce sui social. Bonolis dice che Pucci è un bravo professionista e che la sua scelta di allontanarsi è giusta. Nel frattempo, Fiorello ironizza sulla situazione, aggiungendo pepe alla polemica.

Perché Bonolis sostiene il ritiro di Pucci da Sanremo 2026?. Paolo Bonolis non ha dubbi: Andrea Pucci è un “bravissimo comico” e se ha deciso di ritirarsi dalla co-conduzione del Festival dopo attacchi e minacce online, ha fatto più che bene. “Andrea, lo conosco, è un bravissimo comico e mi dispiace che abbia subito polemiche e minacce come dice. Ma se ha rinunciato penso abbia fatto più che bene”. Il conduttore di Avanti Un Altro ha sottolineato anche il ruolo dei social nella società contemporanea: strumenti potenti ma deformanti, capaci di comprimere la libertà di espressione e influenzare realtà e opinioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

“Pucci si è sentito minacciato? Ha fatto bene a ritirarsi da Sanremo 2026, è un ottimo comico. Povia scrive bene, anche se politicamente fa discutere. Taratata mi ha fatto tornare l’entusiasmo”: così Paolo Bonolis

Paolo Bonolis torna in televisione con “Taratata” e presenta due serate speciali.

